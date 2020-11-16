شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه، ليغلق عند 630.334 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 10991 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2125 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13041 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 4256 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2923 نقطة.