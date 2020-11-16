شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد قرابة 2% بعد إعلان شركة "موديرنا" نجاح لقاح فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار الفضة قرابة 2% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين بفعل تسارع عمليات بيع الأصول الاستثمارية الآمنة ،وإقبال المستثمرين على المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، بعد إعلان شركة موديرنا الأمريكية نجاح لقاح فيروس كورونا بعدما أظهر فعالية بنسبة تتجاوز 94.5%.

تراجعت أسعار الفضة قرابة 2.0% إلى مستوي 24.22$ ، من مستوي الافتتاح عند 24.69$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 25.06$ .

حقق المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 1.6% ، فى ظل ارتفاع معظم المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقدت أسعار الفضة نسبة 3.75% ، فى ثاني خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل تسارع عمليات بيع أصول الملاذات الآمنة ،بعد الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة بقوة لحماية الناس من فيروس كورونا.

قالت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة " فايزر" وشركة " بيونتيك "الألمانية للتكنولوجيا الحيوية إن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما كان فعالا بنسبة تزيد عن 90% فى الوقاية من العدوى وفقا للبيانات الأخيرة لتجارب المرحلة النهائية.

وقال صندوق الثروة السيادي فى روسيا إن لقاح "سبوتنك-في" الروسي فعال بنسبة 92% فى حماية الناس من الإصابة بفيروس كوفيد-19 وفقا لنتائج التجارب المؤقتة الأخيرة.

أعلنت شركة موديرنا الأمريكية يوم الاثنين فى بيان صحفي ، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد أظهر فعالية أساسية بنسبة تتجاوز 94.5% خلال التجارب الأولية من المرحلة الثالثة والنهائية لاختبار اللقاح.