شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 9 أشهر بعد أخبار إيجابية عن لقاح " موديرنا" للوقاية من فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى تسعة أشهر ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، بعد الأخبار الإيجابية عن لقاح شركة موديرنا الأمريكية المرشح بقوة للوقاية من فيروس كورونا ، والتي عززت المعنويات المرتفعة بالفعل بفضل النتائج الصادرة الأسبوع الماضي عن لقاحات الفيروس التاجي.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.2% حتى الساعة 11:55 بتوقيت جرينتش ،مسجلا مستوي 391.32 نقطة الأعلى منذ 27 شباط/فبراير الماضي ، وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى رابع مكسب فى غضون الخمس جلسات الأخيرة.

وعلى صعيد كامل جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بنسبة 4.5% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة بقوة لحماية الناس من فيروس كورونا.

قالت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة " فايزر" وشركة " بيونتيك "الألمانية للتكنولوجيا الحيوية إن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما كان فعالا بنسبة تزيد عن 90% فى الوقاية من العدوى وفقا للبيانات الأخيرة لتجارب المرحلة النهائية.

وذكر سابقا الدكتور "أنتوني فوتسي" مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية إن الحصول على لقاح فعال بنسبة 60% سيكون أمر مناسبا للوقاية من فيروس كوفيد-19.

قال صندوق الثروة السيادي فى روسيا إن لقاح "سبوتنك-في" الروسي فعال بنسبة 92% فى حماية الناس من الإصابة بفيروس كوفيد-19 وفقا لنتائج التجارب المؤقتة الأخيرة.

قفز مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ،لأعلى مستوى فى تسعة أشهر ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع البنوك ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 3.0% ، مع تزايد آمال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا من أزمة فيروس كورونا.

قالت شركة موديرنا الأمريكية يوم الاثنين إن بيانات التجارب الأولية من المرحلة الثالثة أظهرت أن لقاح فيروس كورونا الخاص بها فعال بنسبة تزيد عن 94%.

قفزت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.4% ، بدعم آمال انحسار التوترات السياسية فى الولايات المتحدة حول نتائج الانتخابات الرئاسية.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنحو 1.7% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 قرابة 2.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 1.3% ، و فى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 مقدار 1.6%.