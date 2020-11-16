شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لليوم الثالث على التوالي بدعم هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، وتظل المكاسب محدودة بسبب ضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,899.05$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,889.40$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,886.81$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع ، بالإضافة إلى ارتفاع معظم المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

وعلى صعيد الأسبوع الفائت ، فقد أسعار الذهب نسبة 3.2% ، فى ثاني خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل تسارع عمليات بيع أصول الملاذات الآمنة ، بعد أخبار إيجابية عن أحد اللقاحات المرشحة بقوة للوقاية من فيروس كورونا.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.3% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يدعم ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالعملة الأمريكية.

يأتي هذا الهبوط بفعل ضعف الطلب على الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، وتزايد الإقبال على شراء الأصول ذات المخاطر العالية ، بفضل انحسار الشكوك حول انتخابات الرئاسة الأمريكية.

مع تزايد الضغط من الحزب الجمهوري على الرئيس الحالي "دونالد ترامب" للإقرار بالهزيمة فى الانتخابات الرئاسية والتأكيد على انتقال سلس للسلطة إلى الرئيس المنتخب " جو بايدن" ،وترجيح خبراء القانون بصعوبة موقف ترامب فى المعركة القضائية حول الانتخابات.

تراجعت حالة عدم اليقين حيال مصير الانتخابات الرئاسية ،وتحول تركيز المستثمرين إلى تشكيل الحكومة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن ،والتي من المؤكد أن تعمل سريعا على إقرار المزيد من المساعدات المالية الضخمة لدعم الاقتصاد الأكبر فى العالم لتخطي الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بنحو 5.25 طن متري، فى ثالث انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,234.32 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 24 تموز/يوليو الماضي.