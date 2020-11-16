إيه إم دي يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 16-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة إيه إم دي (AMD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.50% بما يعادل -0.41 نقطة ليستقر على سعر 81.43 دولار، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى المتوسط. لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 87.25 استعداداً لمهاجمته. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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