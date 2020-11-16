شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) في آخر جلساته، ليحاول السهم تعويض بعضاً من خسائره السابقة، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.43% بما يعادل 5.650 نقطة ليستقر على سعر 400.100 دولار، وذلك في ظل تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط التحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 477.17، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 438.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه