أوراكل يعاني من الضغط السلبي – تحليل – 16-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أوراكل (ORCL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.81% بما يعادل 0.46 نقطة ليستقر على سعر 56.91 دولار، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، أعلن عنها السهم عقب كسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، كما يعاني في الوقت نفسه من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية. لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 58.45، ليستهدف مستوى الدعم 53.60. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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