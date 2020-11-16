شكرا لقرائتكم خبر عن نايك يتشبث بالاتجاه الرئيسي الصاعد – تحليل – 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم نايك (NKE) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 1.30% بما يعادل 1.64 نقطة ليستقر على سعر 128.28 دولار، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 131.20.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 131.20، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 143.35.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد