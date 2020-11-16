شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل – 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مورجان ستانلي (MS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، ومدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.91% بما يعادل 1.06 نقطة ليستقر على سعر 56.61 دولار، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 57.56، ويأتي ارتفاع السهم أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة منه لتصريف البعض من تشبعه الشرائي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه لمستوى المقاومة 57.56، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 56.71.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد