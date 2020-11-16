شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي قرب حاجز 0.7300، وطالما أن السعر فوق 0.7210، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يصل إلى 0.7413.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7230 والمقاومة 0.7370

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد