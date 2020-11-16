شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحقق سعر عقود خام برنت مزيد من الارتفاع ليستقر فوق دعم القناة اللحظية الصاعدة، مما يضيف مزيد من الدعم للتوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، معتمدين على الثبات فوق مستوى 42.10، في حين تتواجد أهدافنا الرئيسية التالية عند 45.25 ثم 46.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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