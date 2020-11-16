شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط مزيد من التداولات الإيجابية، مما يدعم استمارر توقعاتنا للاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يحصل على دعم جيد من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يصل إلى 43.75، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 40.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.50 والمقاومة 42.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد