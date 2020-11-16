شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب قرب مستوى 25.06، بانتظار اختراق هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة على المدى اللحظي والقصير، حيث تتواجد أهدافنا التالية عند 26.00 ثم 26.88، مع التذكير بأن الفشل بالاختراق سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مناطق 23.60 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.40 والمقاومة 26.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد