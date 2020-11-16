شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الذهب على ثباته فوق مستوى 1890.00، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، والذي يحصل على دعم جيد من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن اختراق 1901.80 مطلوب لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 1934.86.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1875.00 والمقاومة 1920.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد