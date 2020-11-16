شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بفضل آمال تقييد معروض أوبك بلس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط الاثنين، معوضة بعض خسائر الجلسة السابقة بدعم الآمال في أن تُبقي «أوبك+» على قيود الإنتاج الحالية، ما طغى على بواعث القلق من تراجع الطلب على الوقود جراء تنامي الإصابات بفيروس كورونا وزيادة الإنتاج في ليبيا.

تدعمت الأسعار أيضاً بفضل أرقام تُظهر انتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم، الصين واليابان، وبيانات تفيد بأن مصافي التكرير الصينية عالجت المزيد من الخام على أساس يومي في أكتوبر/تشرين الأول.

وخلال التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير/كانون الثاني 54 سنتاً بما يعادل 1.3% لتصل إلى 43.32 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 63 سنتا أو 1.6% ليسجل 40.76 دولار للبرميل.

وقال هوي لي، الاقتصادي في أو.سي.بي.سي، الأرقام الصينية تعطي مبرراً أساسياً لاستمرار أسعار النفط عند هذه المستويات.

ارتفع كلا العقدين أكثر من ثمانية في المئة الأسبوع الماضي وسط آمال حيال لقاح لمرض كوفيد-19 وأن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، على الإنتاج منخفضاً العام القادم لدعم الأسعار.

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