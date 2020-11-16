شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تهبط مجدداً بعد مكاسب أسبوعية 12% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت قيمة الليرة التركية أكثر من 0.6% الاثنين لتسجل 7.73 للدولار، بعد زيادة 12% الأسبوع الماضي بفضل توقعات لسياسة اقتصادية أكثر رشدا عقب تعهدات بنموذج اقتصادي جديد، من وزير المالية الجديد لطفي ألوان.

ارتفعت الليرة إلى 7.6045 في وقت سابق اليوم، وهو أقوى مستوى لها منذ 25 سبتمبر/ أيلول، مقابل 7.6800 عند الإغلاق يوم الجمعة. لكن بحلول الساعة 0953 بتوقيت جرينتش، سجلت 7.7300 ليرة للدولار.

جاء الاتجاه الصعودي في الأسبوع الماضي بعد إقالة محافظ البنك المركزي واستقالة وزير المالية.

وبحسب استطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 15 بالمئة في الأسبوع الحالي، وهو ما سيكون زيادة كبيرة بعدما اعتاد اللجوء إلى إجراءات غير مباشرة لتشديد السياسة النقدية منذ يوليو/ تموز. (رويترز)

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