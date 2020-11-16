شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جمارك جبل علي ينجز 122 ضبطية و1.8 مليون معاملة في 10 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

توجت جمارك دبي جهودها الهادفة لتعزيز جاهزية المراكز الجمركية وتطوير قدرتها على انجاز مهماتها الحيوية بحماية المجتمع وتيسير التجارة، وذلك من خلال تكثيف الزيارات الميدانية التي يقوم بها فريق القيادة في الدائرة إلى المراكز الجمركية، حيث زار جمعة الغيث المدير العام لجمارك دبي مُكلف والمدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي، مركز جمارك جبل علي وتيكوم التابع لإدارة المراكز الجمركية البحرية، بحضور فريق القيادة في الدائرة.

وقد بلغ عدد المعاملات الجمركية المنجزة في مركز جمارك جبل علي وتيكوم خلال عشرة أشهر من يناير وحتى أكتوبر من عام 2020 نحو 1.818 مليون معاملة جمركية وبلغ عدد عمليات التفتيش المنجزة في المركز خلال هذه الفترة نحو 149.3 ألف عملية تفتيش كما نفذ المركز 122 ضبطية شملت مختلف فئات البضائع المحظورة.

ووجه جمعة الغيث الموظفين بضرورة تحقيق أفضل النتائج على صعيد الاستفادة من القدرات المتطورة لأجهزة المسح والتفتيش الذكية والعمل على تطوير هذه القدرات من خلال تقديم الأفكار والابتكارات الجديدة التي تعزز كفاءة عمليات التفتيش عبر استخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، منوهاً بأهمية الإنجازات التي حققتها الدائرة في هذا المجال والتي مكنتها من الاستجابة بكفاءة عالية لتحديات مرحلة جائحة كوفيد 19 والمحافظة على انسيابية حركة التجارة دعماً لتدفق البضائع إلى الأسواق دون تأخير.

من جهته قال يوسف الهاشمي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية: تدعم زيارة فريق القيادة في جمارك دبي لمركز جمارك جبل علي وتيكوم جهودنا لتطوير الأداء في المركز وتعزيز قدرته على القيام بمهماته الحيوية في حماية المجتمع وتيسير التجارة، وقد أطلقت المراكز الجمركية البحرية حملة (وطن آمن) لرفع جاهزية مركز جمارك جبل علي وتيكوم والمراكز الجمركية البحرية عموماً، حيث بدأت الحملة منذ شهر مايو الماضي بعد تخفيف إجراءات الإغلاق الاحترازية لمواجهة كوفيد 19 وتضمنت تطوير وتنفيذ خطط عمل في كافة المراكز الجمركية البحرية تواكب المستجدات في ظروف العمل في ظل الجائحة، حيث تم تشكيل فرق عمل لمتابعة تنفيذ الحملة في مراكزنا من خلال العمل بروح الفريق الواحد بالتعاون مع مديري التفتيش وقادة الفرق والموظفين كافة، مع التشديد على ضرورة اتباع أقصى درجات اليقظة والدقة عند التعامل مع الشحنات عالية المخاطر من حيث إمكانية وجود مواد مخدرة داخلها والاستعانة بكافة الوسائل المساندة لعمليات التفتيش.

وقال فؤاد السويدي مدير مركز جمارك جبل علي وتيكوم: طبقنا برامج متكاملة للتعامل مع تحديات جائحة كوفيد 19، وقد بلغ عدد المعاملات الجمركية المنجزة في مركز جمارك جبل علي وتيكوم خلال عشرة أشهر من يناير وحتى أكتوبر من عام 2020 نحو 1.818 مليون معاملة جمركية وبلغ عدد عمليات التفتيش المنجزة في المركز خلال هذه الفترة نحو 149.3 ألف عملية تفتيش، كما نفذ المركز 122 ضبطية شملت مختلف فئات البضائع المحظورة.