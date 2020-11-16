شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة «BBVA» الأسبانية تبيع أعمالها الأمريكية بـ 11.6 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسهم BBVA بأكثر من 15% خلال التداولات الأوروبية الاثنين، بعدما قالت المجموعة المالية الإسبانية إنها ستبيع أعمالها الأمريكية، لمجموعة PNC فاينانشال مقابل 11.6 مليار دولار، حسبما أعلنت الشركة الأمريكية.

ويقع مقر BBVA USA، الرئيسي في هيوستن بولاية تكساس، وتدير 104 مليارات دولار من الأصول، وشركة مصرفية تدير 637 فرعاً في تكساس وألاباما وأريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وكولورادو ونيو مكسيكو. وقالت شركة PNC إنها تعتزم أن يكون لها وجود من خلال الصفقة في 29 من أكبر 30 سوقاً في الولايات المتحدة.

وتعتبر الصفقة النقدية بالكامل ثاني أكبر عملية استحواذ مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية لعام 2008، وفقاً لرويترز، وتقدر الأعمال الأمريكية لـ BBVA بـ 19.7 ضعف أرباحها لعام 2019 و1.34 ضعف قيمتها الدفترية في سبتمبر 2020. ويمثل السعر حوالي 50% من القيمة السوقية الحالية لشركة BBVA.

وفي بيان، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة BBVA، كارلوس توريس فيلا، إن الصفقة كانت «صفقة إيجابية للغاية لجميع الأطراف» وعززت «المركز المالي القوي بالفعل للمجموعة الإسبانية».

وأضاف: «سيكون لدينا قدر كبير من المرونة لتوزيع رأس المال بشكل مربح في أسواقنا، ما يعزز ملف النمو طويل الأجل لدينا ويدعم الاقتصادات في مرحلة التعافي، وزيادة التوزيعات على المساهمين».

بعد أن تمت الموافقة عليها من قبل مجلسي الشركتين، من المتوقع أن تنتهي الصفقة في منتصف 2021، مع قيام PNC بالاستحواذ على BBVA USA Bancshares وBBVA USA ودمجها مع بنك PNC.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة PNC William S. Demchak: «إن استحواذنا على BBVA USA سيسرع مسار النمو لدينا ويدفع قيمة المساهمين على المدى الطويل من خلال النشر الاستراتيجي لعائدات بيع استثماراتنا في بلاكروك».