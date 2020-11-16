شكرا لقرائتكم خبر عن «سلامة للتأمين» تسجل أعلى نسبة انخفاض في الخسائر المتراكمة منذ 7 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اعلنت «الشركة العربية الإسلامية للتأمين» (سلامة)، تسجيلها أكبر نسبة انخفاض بالخسائر المتراكمة في غضون السنوات السبع الأخيرة بنحو 24.4%. وأرجعت الشركة في افصاح لـ«سوق دبي المالي» سبب هذا الانخفاض إلى الخطة التي اعتمدها مجلس الإدارة لتخفيض الخسائر المتراكمة، مشيرة إلى أنها حققت نتائجها المثمرة.

وأوضحت «سلامة» أن الانخفاض في الخسائر المتراكمة يعود أيضاً إلى الأداء العالي لأرباح الاكتتاب وايرادات الاستثمار والعمل الدؤوب والمثابرة من قبل مجلس الإدارة في السعي لتحقيق مصلحة المساهمين والشركة. وأكدت أن مجلس الإدارة سيواصل أخذ كافة الإجراءات لخفض الخسائر المتراكمة وتحويلها إلى أرباح من خلال الخطة المدروسة التي تم وضعها، واثبتت كفاءتها في الوصول إلى ردم ثغرة الخسائر المتراكمة وتحويلها إلى أرباح في القريب العاجل.

يشار إلى أن «سلامة» أعلنت أن خسائرها المتراكمة انخفضت حتى الفترة المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2020 إلى (284.82) مليون درهم مقارنة مع (376.82) مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2019.