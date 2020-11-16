شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبلغ ذروة أسبوع مع انحسار الدولار وتفاقم الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لامس الذهب أعلى مستوياته في أسبوع، اليوم الاثنين، في ظل تراجع الدولار، بينما غذى تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بواعث القلق حيال تداعيات الجائحة على التعافي الاقتصادي، ما دعم الآمال في مزيد من التحفيز النقدي.

وخلال التداولات، كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.2% إلى 1892.15 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل ذروته منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني عند 1898.81 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1892.20 دولار.

بلغ مؤشر الدولار أقل مستوى له في أسبوع، ما يقلل تكلفة المعدن على حملة العملات الأخرى.

تخطت إصابات فيروس كورونا مستوى الأحد عشر مليوناً في الولايات المتحدة الأحد، في حين دعا كبار مستشاري الرئيس المنتخب جو بايدن إلى تحرك عاجل لمعالجة الأزمة.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق العالمية لدى أكسي للخدمات المالية: مازالت هناك مشاكل كامنة في هياكل الاقتصادات، لاسيما خلق الوظائف الذي يُعد أكبر مشكلة.

سيتعين على البنوك المركزية مواصلة ضخ السيولة في الأسواق لسد هذه الفجوة من الآن وحتى التوصل إلى لقاح.

وارتفعت الفضة 1.1% إلى 24.91 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1% ليسجل 897.52 دولار، في حين تقدم البلاديوم 1.1% إلى 2350.20 دولار للأوقية.

