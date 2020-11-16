شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتفق مع ألمانيا على تمويل 11 مشروعاً جديداً بـ 132.8 مليون يورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة التعاون الدولي المصرية إنها اتفقت مع المؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية على تمويل 11 مشروعاً جديداً في مصر بقيمة 132.8 مليون يورو، وذلك من خلال مساهمات مالية ومنح لعام 2021.

أضافت الوزارة في بيان أن المشروعات المتفق عليها في مجالات التعليم الفني والمهني والتوظيف ودعم القطاع الخاص ودعم نظام ضمان المخاطر بمصر ومعالجة المخلفات الصلبة وغيرها.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني أنها اتفقت على تمويلات تنموية بقيمة 7.3 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2020، منها 4.54 مليار دولار للقطاعات التنموية التابعة للدولة و2.76 مليار للقطاع الخاص.

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