شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم كوريا الشمالية «يظهر في العلن» لمكافحة كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطل زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون، عبر شاشة التلفزيون الرسمي مترئساً اجتماعاً للمكتب السياسي لمناقشة جهود بلاده لمكافحة «كوفيد ـ 19»، بعد أن قال قبل أسابيع قليلة إن كوريا الشمالية خالية من الفيروس وأصبحت متعافية من الوباء.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الاثنين، إن الاجتماع العشرين الموسع للمكتب السياسي للجنة المركزية السابعة لحزب العمال الكوري «بحث بعمق قضية تشديد حالة الطوارئ لمكافحة الأوبئة في مواجهة أزمة صحية عالمية تزداد سوءاً». وهذا أول ظهور علني لكيم بعد 25 يوماً من الغياب.

وذكر التقرير أن كيم قام خلال الاجتماع بتحليل وتقييم الانتشار الخطر لـ«كوفيد ـ 19» في جميع أنحاء العالم ووضع مكافحة الوباء في بلاده، وأوضح المهام المختلفة على جبهة مكافحة الوباء في حالات الطوارئ.

وانتقد كيم بشدة ما وصفه بـ«الممارسات غير الاشتراكية في المؤسسات التعليمية والمجتمع»، وشن خاصة هجوماً حاداً على لجنة الحزب الحاكم الفرعية في جامعة بيونج يانج للطب، محملاً إياها المسؤولية عن «ارتكاب جريمة خطرة». كما ندد بالمنظمات الأخرى ذات الصلة، بما فيها اللجنة المركزية للحزب متهماً إياها بـ«عدم المسؤولية والتقصير الشديد في أداء الواجب»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان آخر ظهور علني لكيم في 21 أكتوبر الماضي، عندما زار النصب التذكاري للجنود الصينيين الذين لقوا حتفهم أثناء مشاركتهم في الحرب الكورية 1950 ـ 1953 في إقليم بيونج آن الجنوبي.

ولم تعلن كوريا الشمالية تسجيل إصابات بالفيروس التاجي في أراضيها، لكنها لا تزال في حالة تأهب قصوى منذ أوائل العام الجاري عندما أغلقت حدودها وفرضت العديد من الإجراءات الرامية لمنع الوباء من التفشي في البلاد.