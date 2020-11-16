شكرا لقرائتكم خبر عن صعود هامشي لبورصة مسقط بجلسة الاثنين وسط صعود 6 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.05% رابحاً 1.96 نقطة ليغلق عند مستوى 3643.440 نقطة، للجلسة الخامسة على التوالي، وبلغ حجم التداول 8.8 مليون سهم بقيمة 892.8 ألف ريال عبر تنفيذ 240 صفقة لعدد 32 سهماً.

وارتفعت 6 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 1.82%، ثم سهم، ثم سهم "كلية مجان" بنسبة 1.69%، ثم سهم "المدينة تكافل" بنسبة 1.33%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 10%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 4.35%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 2.63%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 214.7 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الأنوار القابضة، عن موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير، على تعيين شبير بن موسى بن عبدالله نائباً لرئيس مجلس الإدارة، كما يشغل منصب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيدية في الشركة.

فيما أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية، عن تعطيل أعمالها يومي الأربعاء والخميس الموافق 25 و 26 نوفمبر، على أن تستأنف السوق أعمالها صباح يوم الأحد الموافق 29 نوفمبر الجاري، وذلك بمناسبة العيد الوطني الخمسين المجيد المتعلقة بتعطيل الأعمال في المؤسسات الحكومية والخاصة.