شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي ترتفع بنسبة 1.64% بجلسة الاثنين.. ورأس المال يربح 8.5 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.64% رابحاً 80.03 نقطة ليغلق عند مستوى 4951.872 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 8.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 715.678 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 151 مليون سهم، بقيمة 460.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 3527 صفقة.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.66%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.15%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.63%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.52%، ثم قطاعي الاتصالات والطاقة بنسبة 0.47%، 0.44%، على التوالي، ثم قطاعي الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.26%، 0.20%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.09%.

وارتفع 17 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 9.2%، ثم سهم بنك الشارقة بنسبة 6.08%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 4.76%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة أريد بنسبة 4.92%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 4.84%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 88.4 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.37%.

وفي سياق متصل أعلن بنك الشارقة، عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث حقق البنك صافي ربح قدره 379 مليون درهم إماراتي مقابل 172 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ إجمالي الأصول 34.77 مليار درهم بنسبة زيادة 10%، وإجمالي حقوق الملكية 3.27 مليار درهم بنسبة نمو 4%.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل، عن نتائجها المالية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 63.9 مليون درهم بنسبة نمو 9%، وعلى الرغم من التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 التي مازالت تخلف آثاراً اقتصادية عميقة حول العالم، استطاعت الشركة أن تجتاز الأزمة الاقتصادية العالمية محافظةً على ضبط عمليات الاكتتاب ومواصلة تركيزها على تقديم الخدمات المتميزة للعملاء، علاوة على ذلك وصل إجمالي الأصول إلى 1.32 بليون درهم مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8%، كما تخطت حقوق المساهمين 426 مليون درهم للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020.