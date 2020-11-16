شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بالختام.. ورفض دعوى "التعمير" بالشطب الاختياري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% رابحاً 13.94 نقطة ليغلق عند مستوى 5444.29 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.35% رابحاً 21.15 نقطة ليغلق عند مستوى 6013.36 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.02% خاسراً 0.98 نقطة ليغلق عند مستوى 4316.38 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.12% خاسراً 5.13 نقطة ليغلق عند مستوى 4400.66 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 106.2 مليون سهم بقيمة 32.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8330 صفقة، وهبطت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.21%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاعي بنسبة الخدمات المالية والعقار بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.16%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.03%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.60%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%.

وجاء سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.14%، يليه سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 8.22%، ثم سهم شركة المصالح العقارية بنسبة 8.16%، فيما تصدر سهم شركة أسمنت الخليج القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.32% يليه سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 6.10%، ثم سهم شركة وربة للتأمين بنسبة 6.05%.

وفي سياق متصل أعلن البنك الأهلي الكويتي، عن موافقة البنك الكويت المركزي، على تمديد أجل سريان الموافقة على شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يتجاوز 10% من أسهم البنك لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ الموافقة الحالية 10 ديسمبر 2020 لتنتهي في 10 يونيو 2021.

وفي سياق آخر أعلنت شركة التعمير للاستثمار العقارية، عن صدور حكم من المحكمة في الدعوى على طعن القرار هيئة أسواق المال برفض طلب الشركة الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت، حيث قضت بقبول الدعوى شكلاً في الموضوع برفضها، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ 10 دينار مقابل أتعاب المحاماة.