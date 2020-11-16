شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة البحرين بنسبة 0.47% بجلسة الاثنين مدفوعة بسهم "ألبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.47% رابحاً 6.72 نقطة ليغلق عند مستوى 1446.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.2 مليون سهم بقيمة 615.8 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 20.61% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 1.13%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.64%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 15.71% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 2.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 7.39% مدفوعاً بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 1.59%، وصعد سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.68%.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.33% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.72% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.99%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.79%.

وفي سياق متصل أعلن بنك البحرين والكويت، عن آخر التطورات المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة مع شركة الإثمار القابضة، مؤكدة أن البنك في المراحل الأخيرة بما يتعلق بتعيين مستشار مالي لدراسة الاستحواذ عل أصول معينة تتعلق ببنك الإثمار وأي بي كابتل، كشركات تابعة لشركة الإثمار القابضة، كما سيتم عقد اجتماع لمجلس إدارة البنك بتاريخ 17 نوفمبر، لمناقشة مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 14 سبتمبر 2020 مع شركة الإثمار القابضة، وسيتم الإعلان عن أي معلومات جوهرية في حينها، حسب اللوائح والقوانين ذات الصلة.

وفي سياق آخر أعلنت إنفسكتورب، أن "آباكس"، وهي إحدى شركات محفظتها الاستثمارية، والمزود الأول لحلول تكنولوجيا أنظمة تتبع المركبات (المعلوماتية البعدية) في دول الشمال الأوروبي وواحدة من أكبر الشركات الأوروبية في هذا المجال، قد استحوذت على أوتومايل، مزود خدمات الاتصالات عن بعد وإنترنت الأشياء الناشط في دول الشمال الأوروبي، وبعد إبرام الصفقة باتت المجموعة المدمجة شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا أنظمة تتبع المركبات مع أكثر من 360 ألف اشتراك.