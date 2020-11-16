وزير الطاقة السعودى يعلن تركيز المملكة على الغاز لإنتاج الكهرباء بالمستقبل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة السعودي، اليوم الاثنين، إن المملكة ستركز على الغاز والطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء في المستقبل، موضحا أن الغاز والمصادر المتجددة ستوفر 600-700 ألف برميل من السوائل المستخدمة في إنتاج الكهرباء.

وكان قد قال وزير الطاقة السعودي، إن اتفاق أوبك+ بشأن تخفيضات إنتاج النفط يمكن تعديله كما حدث في السابق إذا كان هناك إجماع بين أعضاء مجموعة المنتجين غير الرسمية.

وقال في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أجرينا تعديلا، وأعتقد أنه بالتشاور مع أصدقائنا، وبعضهم حاضرون هنا وبعضهم غير ذلك، لكني أعلم مدى صدق التزامهم بمبدأ التعديل".