شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات بمشتريات المستثمرين العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 10984 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2122 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 13011 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 4238 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 1999 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2923 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 1114 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 13 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم مينا للاستثمار السياحي والعقاري، العز للسيراميك والبورسلين، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، ريكاب للاستثمارات المالية، دلتا للطباعة والتغليف، اودن للاستثمارات المالية، شركة النصر للأعمال المدنية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية.

كما قرر مجلس إدارة البورصة، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية مينا للاستثمار السياحي والعقاري خلال جلسة تداول أمس الأحد، وإلغاء العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية خلال جلسة اليوم مع تعديل سعر فتح جلسة اليوم الاثنين ليصبح 4.93 جنيه/ للسهم.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية للمحابس والمهندس للتأمين، 375 ألف سهم، 284 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين 1.3 مليون سهم.

وفي سياق آخر أعلنت شركة السويدي إليكتريك، أن شركتها التابعة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع قد وقعت عقد بقيمة 90 مليون دولار لتنفيذ مشروع منظومة النقل الذكي للطرق السريعة، وتتضمن المنظومة نظام إدارة المرور ونظام تحصيل الرسوم، بالإضافة لمركز التحكم الرئيسي للمنظومة ويقع في العاصمة الإدارية، وسيتم تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من تاريخ توقيع العقد.

فيما أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن حصولها على قطعة أرض مميزة مخصصة لتطوير التجاري تمتد على مساحة تعادل 41 فدان، بغرب القاهرة من خلال مناقصة عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصافي قيمة حالية لسعر المتر تبلغ 3620 جنيه للمتر مربع، وسوف تقوم الشركة بسداد 35% كدفعة مقدمة ودفع المبلغ المتبقي على مدار 3 سنوات بدفعات ربع سنوية.

وفي سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث حققت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أرباحاً بلغت 145.19 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 76.25 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة نمو 90.4%، وارتفعت إيرادات الشركة إلى 892.721 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل إيرادات قدرها 614.33 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

فيما تراجعت أرباح شركة بالم هيلز للتعمير، إلى 536.55 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل أرباح بلغت 595.02 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة انخفاض 9.8% على أساس سنوي، وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 3.55 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.62 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

كما تراجعت أرباح شركة القاهرة للدواجن، إلى 112.02 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 153.22 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 26.8%، على أساس سنوي، وتراجعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 لتسجل 3.08 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 3.37 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2019.

وتحولت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، من الربحية إلى الخسائر على أساس سنوي، خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، حيث بلغ صافي خسارة الشركة 16.25 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2020، مقابل 12.54 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.76 مليون جنيه مقابل 35.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.