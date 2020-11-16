شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى للتأمين يعلن تفعيل التعاون مع اتحاد الصناعات والبريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد المصرى للتأمين عن قيامه بدراسة خطوات تفعيل بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية واتحاد الصناعات وجمعية اهل مصر، وأضاف الاتحاد فى بيان أنه تم دراسة بعض الموضوعات الهامة بالمجلس ومن ضمنها الضوابط المتعلقة بانتقال العاملين بين شركات التأمين وكذلك مندوبى البيع على فئة مالية، وقد تلقى الاتحاد العديد من الآراء من شركات التأمين فى هذا الخصوص، وقرر الاتحاد استكمال الدراسة واحاله كافة الآراء إلى اللجنة الادارية، مع تكليف الأمانة العامة بالاتحاد للحصول على الضوابط المطبقة بصناعات أخرى مثل البنوك وكذلك تجارب دول اخرى فى مجال التأمين، وسوف يتم عرض ما ستتوصل اليه اللجنة الادارية على مجلس ادارة الاتحاد لاقتراح الضوابط المناسبة.

وأشار الاتحاد إلى أن المجلس قام باختيار الأمين العام للاتحاد المصرى للتأمين، وذلك بمناسبه بلوغ وفاء محمود الأمين العام لسن التقاعد، حيث قام الاتحاد بفتح باب الترشح لمنصب الأمين العام فى شهر أغسطس الماضى، وتلقى الاتحاد عدد 21 طلب ترشح لهذا المنصب، وتم عمل ملخص لكل سيرة ذاتيه حيث أختار أعضاء مجلس الإدارة عدد خمسة مرشحين، وقام المرشحون بعمل عرض تقديمى لرؤيتهم لتطوير العمل بالاتحاد المصرى للتأمين، حيث تم اختبار مرشحين فقط وهما الدكتور طارق سيف وعزة جابر، وقام أعضاء مجلس الإدارة بتقديم العديد من الأسئلة لكلا المرشحين حيث وقع الاختيار على الدكتور طارق سيف أمين عامًا للاتحاد.