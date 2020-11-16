شكرا لقرائتكم خبر عن بن داود القابضة توزع 2 ريال للسهم في 30 نوفمبر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة بن داود القابضة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربعين الثاني والثالث من العام 2020، إبتداءً من يوم الإثنين الموافق 30 نوفمبر بقيمة 228.6 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن حصة السهم تبلغ 2 ريال، بنسبة توزيع تبلغ 20% من القيمة الإسمية للسهم.

وأفادت الشركة بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع "تداول"، يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر الجاري، على أن يتم توزيع الأرباح عن طريق التحويل المباشر في الحسابات البنكية في البنوك المحلية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 78.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 124.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى أن نتائج الربع الثالث من عام 2019 تضمنت الإيرادات الموسمية من الحج وعلى النقيض تأثيرت الإيرادات الموسمية لهذا العام بسبب إغلاق الفروع الرئيسية بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة على إثر القرار الصادر من وزارة الداخلية بإيقاف العمرة و الزيارة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين للحد من إنتشار الجائحة في المملكة.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي ربح بلغ 390.3 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 295.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.