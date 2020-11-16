شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل الصعود بفعل انحسار الشكوك حول انتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، وسط معنويات قوية تسيطر على المستثمرين فى معظم أسواق المال العالمية ، إقبالا متزايد على شراء الأصول ذات المخاطر العالية ، بفعل انحسار الشكوك حول انتخابات الرئاسة الأمريكية ،وتحول التركيز إلى تشكيل الحكومة الجديدة للرئيس الأمريكي المنتخب " جو بايدن".

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.1868$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1839 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1828$.

أنهي اليورو تعاملات يوم الجمعة مرتفعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الأوروبي بأفضل وتيرة على الإطلاق خلال الربع الثالث من هذا العام ، بفضل تخفيف قيود الإغلاق بعد انتهاء الموجة الأولى لفيروس كورونا.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.3% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط بفعل ضعف الطلب على الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، وتزايد الإقبال على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، بفضل انحسار الشكوك حول انتخابات الرئاسة الأمريكية.

خلال عطلة نهاية الأسبوع ، تراجعت حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، خاصة بعد حصول جو بايدن على مزيد من الأصوات فى الولايات التي لم تحسم حتى الآن ، خاصة فى ولاية جورجيا ،وتحول تركيز المستثمرين حاليا إلى تشكيل حكومة جو بايدن، التي من المتوقع أن تتخذ إجراءات مالية واسعة لدعم الاقتصاد الأمريكي لتخطي الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا.

أقر الرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب" يوم الأحد بإيجاز بخسارته الانتخابات فى تغريدة صباحية على تويتر ، لكنه تراجع بعد ذلك قائلا إنه لا يعترف بأي شيء ،وتعهد بمواصلة المعركة القضائية حول الانتخابات ،ويقول الخبراء المختصين بهذا المجال إنه من غير المرجح أن تنجح تلك المعركة.

ومن جهته ، يركز الرئيس المنتخب "جو بايدن " على تشكيل حكومته الجديدة ، وعلى كيفية معالجة جائحة فيروس كورونا ،وعقد العديد من الاجتماعات مع شركات الأدوية التي تطور اللقاحات المرشحة بقوة للوقاية من الفيروس التاجي.