شكرا لقرائتكم خبر عن فاروس: سهم بنك البركة يتداول عند مضاعف "قيمة دفترية" 0.4 مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك الاستثمار فاروس، إن سهم بنك البركة يتداول عند مضاعفات جذابة، حيث يتداول السهم عند مضاعف قيمة دفترية مقداره 0.4 مرة، ومضاعف ربحية مقداره 1.5 مرة لعام 2020، كما يبلغ متوسط العائد على حقوق الملكية 32% نظرًا لارتفاع ربحية السهم إلى 65% في 2020، ولذا جدد توصياته بزيادة الوزن النسبي، عند قيمة عادلة مقدارها 14 جنيهاً، منوها إلى أنه يعمل على مراجعة قيمة السهم العادلة في ضوء التطورات الأخيرة في مستويات أداء البنك.

واستعرض "فاروس"، في تقرير بحثي، نتائج أعمال بنك البركة، حيث أظهرت النتائج المستقلة للبنك تحقيق صافي دخل بقيمة 579 مليون جنيه بنسبة نمو 106% ربعيًا و+77% سنوياً، وأرجع سبب هذه النتائج الإيجابية إلى؛ أولاً زيادة الدخل من الأنشطة التشغيلية الأخرى، حيث بلغ 330 مليون جنيه في الربع الثالث 2020 مقارنة مع 6.1 مليون جنيه في الربع الثاني 2020، ومن الممكن أن تكون هذه الزيادة ناتجة عن تسييل بعض الأصول، ثانياً التوفير الضريبي، حيث انخفض معدل الضريبة الفعلي من 41.3% في الربع الثاني 2020 إلى 27.5% في الربع الثالث نتيجة انخفاض استثمارات الخزانة، ثالثاً استقرار مستويات الهوامش نتيجة ارتفاع مخصصات الخزانة منذ بداية عام 2020،، مضيفة وأعطي الارتفاع الكبير في الدخل التشغيلي مساحة للبنك لحجز مزيد من المخصصات التي قفزت من 63.7 مليون جنيه إلى 104.7 مليون جنيه.

كما استعرض فاروس، أبرز نتائج أعمال الربع الثالث، مشيراً إلى أن إيرادات الأتعاب والعمولات والاستثمار كانت المحفز الأساسي لمستويات الأرباح، حيث ارتفعت 415% على أساس ربعي بدعم من تسييل الأصول/بعض البنود غير المتكررة، وبذلك تصل نسبة الدخل من غير الفائدة إلى إجمالي الدخل التشغيلي 37.5% في الربع الثالث 2020 مقارنة مع 11.1% في الربع الثاني 2020.

وأضاف ومن البنود التي ساعدت على ارتفاع مستويات الأرباح هامش صافي العائد الذي ارتفع بنسبة 10 نقاط مئوية إلى 4.0% نتيجة زيادة صافي الدخل من العائد، الذي دعم مستويات زيادة محفظة التمويل بنسبة 9%، فضلا عن الزيادة الطفيفة في مصروفات التمويل بعد خفض أسعار الفائدة، وقد ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 7% على أساس ربعي، لأن الدخل منه ارتفع 2% ربعيًا، مقابل ارتفاعًا بطيئا في مصروفات التمويل بنسبة 0.3% ربعياً، في المقابل انخفض معدل التكلفة إلى الدخل بواقع 750 نقطة أساس، وبلغ 15% في الربع الثالث 2020.

وتابع أن معدل القروض المتعثرة تحسن طفيفًا بنسبة 70 نقطة أساس ليسجل 6.1%، بينما ارتفعت تكلفة المخاطر بواقع 70 نقطة أساس إلى 2.0% بسبب زيادة مجمل القروض، وقفزت تغطية المخصصات من 108% في الربع الثاني 2020 إلى 117% في الربع الثالث نتيجة ارتفاع معدل الاضمحلال وانخفاض الأصول التي لا عائد لها، علاوة على انخفض معدل الضريبة الفعلي انخفاضًا كبيرًا لأن ما دعم صافي الدخل في المقام الأول ارتفاع مصادر الدخل التشغيلي الأخرى

ارتفعت مستويات التمويل بواقع 9% ربعيًا، ليصل معدلها منذ بداية العام إلى 12%، في حين أن الودائع ارتفعت بنسبة 4% ربعيًا ليصل معدلها منذ بداية العام إلى 5%.