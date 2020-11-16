شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا ترتفع بفضل بيانات صينية تعزز الأمل فى التعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين وحومت قرب أعلى مستوياتها في تسعة أشهر بعدما أدت بيانات صينية قوية وآمال في لقاح مضاد لكوفيد-19 لتجدد الرهانات على تعاف اقتصادي أسرع. وزاد إنتاج المصانع الصينية بوتيرة أسرع من التوقعات في أكتوبر وارتفعت مبيعات التجزئة مع اشتداد زخم التعافي بثاني أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات كوفيد-19. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة، وحققت أسهم قطاعي البنوك والسفر أعلى المكاسب. وتقدم سهم مجموعة فودافون، ثاني أكبر مشغل للهواتف المحمولة في العالم، 2.6 بالمئة بعدما قالت إنها تزداد ثقة في أدائها للعام بأكمله بعد أداء ضعيف في النصف الأول.

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