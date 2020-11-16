شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم الاثنين.. الأسمنت يسجل 700-750 جنيها للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 16-11-2020 استقرارا فى السوق المحلى وفقا لما أكدته شعبةمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، حيث سجلت أسعار الحديد سجلت 9500 - 10000جنيها للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك سجل 9700 -10200 جنيها للطن.

وسجلت 650-680 جنيها تسليم أرض مصنع ويصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وسجلت أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيه، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وكان رئيس هيئة التنمية الصناعية، اللواء محمد الزلاط، اجتمع مع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا تناول عدد من المحاور الرئيسية لتعميق الصناعة الوطنية.

واستعرض رئيس الهيئة، العديد من أنشطة الهيئة التي تقوم بها ومنها تبسيط الإجراءات وتقليل المدد الزمنية لإصدار الترخيص، بالإضافة إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للهيئة ورفع مستوى الأداء من خلال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى إنشاء مركز معلومات بالشراكة مع اتحاد الصناعات.

وطالب أعضاء مجلس إدارة غرفة مواد البناء، بوضع معيار ثابت وموحد لقيمة الكارتات التي يتم تحصيلها علي الطرق.

كما أوضح المجلس شكاوي أصحاب المصانع من زيادة الأعباء المالية الجديدة التي تثقل كاهلهم وبالأخص تحصيل رسم اضافي جديد لإدارات الحماية المدنية ووزارة الداخلية مقابل تأمين نقل المواد الكيماوية الخطرة وكذلك الضريبة العقارية وتضارب القرارت بشأن تطبيقها من عدمه مؤكدين علي ضرورة إلغاء الضريبة العقارية علي المصانع.