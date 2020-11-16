شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. الطماطم بين 3.5-7.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 17-11-2020 لمعظم الأصناف، حيث سجلت الطماطم 3.5- 7.5 جنيه الكيلو، والبطاطس 1.3-2.5 جنيها للكيلو، وأسعار الكوسة 2.5 - 5 جنيهات للكيلو، الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-2.5 جنيها، واستقر سعر الخيار الصوب بين 3-5 جنيهات، والبسلة سجلت 10-14 جنيها للكيلو، وكيلو الباذنجان رومي 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيها، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات.

وسجلت الملوخية 2-4 جنيهات، والفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو، وسجل سعرالفلفل ألوان 17- 21 جنيها، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه، سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، والبطاطا 1.5 - 2 جنيها، وسعر البصل الأحمر بين 5 - 5.5 جنيه، والبصل الأبيض 5-6.5 جنيه.

وكان محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أكد أن هناك إدارات معنية بمتابعة أسراب الجراد، وقال: "إحنا بناخد إجراءات احترازية واستباقية لتجنب مخاطر الجراد، وخصوصا مع هطول الأمطار بيظهر وبيتكاثر الجراد، وفى الوقت ده فى رشات معينة بنستخدمها لمنع هذا التكاثر فى أماكن الزراعات، وخاصة لما يبدأ الجراد يظهر فى دول مجاورة لنا".

وقال: "مصر من أهم الدول المنتجة والمصدرة للطماطم الآن، والسبب فى غلاءها، هو أن فى فترات قصيرة للغاية ما بين حصاد موسم الطماطم، وخلال أسابيع قليلة هتنزل أسعار الطماطم بشكل كبير، وفى متابعة مستمرة وحرص على الإنتاج بشكل مستمر طول السنة، وكانت أسعارها مستقرة بتكون أقل من 5 و4 جنيهات، وممكن توصل لأقل من كدة فى الفترة اللى جاية".