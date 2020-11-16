شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تعلن 97% معدل التزام الشركات بالإفصاح عن البيانات المالية للربع الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سوق دبي المالي، اليوم الاثنين، أن الشركات المدرجة سجلت معدل التزام نسبته 97% من حيث الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثالث من العام 2020 في حدود المهلة الزمنية القانونية وهي 45 يوماً من انتهاء الفترة.

وبلغ عدد الشركات المساهمة العامة والشركات المدرجة بنظام الإدراج المزدوج في سوق دبي المالي والتي أفصحت عن بياناتها المالية الفصلية 61 شركة من أصل 63 شركة، حيث لم تلتزم شركة ماركة وشركة أرابتك القابضة بالإفصاح عن بياناتهما، ورفع السوق تقريراً تفصيلياً إلى هيئة الأوراق المالية والسلع يتضمن تواريخ الإفصاح والملاحظات عليها وذلك وفقاً لمتطلبات الهيئة.

يذكر أن شركة سوق دبي المالي، أصبحت شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح 1.6 مليار سهم بقيمة درهم واحد للسهم في اكتتاب أولي بتاريخ 12 نوفمبر 2006، وتمثل النسبة التي طرحت للاكتتاب 20% من إجمالي رأس المال المدفوع للسوق البالغ 8 مليارات درهم، وتمتلك حكومة دبي 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام وتمثل الحكومة في هذه الحصة شركة بورصة دبي المحدودة. وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق في 7 مارس 2007 برمز تداول DFM"".

ويعتبر سوق دبي المالي أول سوق مال متوافق مع الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي منذ العام 2007، وهو يعد سوقاً ثانوياً لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق، وتم افتتاح السوق بتاريخ 26 مارس من العام 2000.