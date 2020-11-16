شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية.. و"أرامكو" تطرح سندات دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.17% خاسراً 14.33 نقطة ليصل إلى مستوى 8487.25 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.21% خاسراً 665.67 نقطة ليصل إلى مستوى 20063.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 206.8 مليون سهم بقيمة 6.9 مليار ريال.

وهبط 12 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 3.94%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.04%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.52%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.66%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.39%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.27%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.04%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.85%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.82%.

وقفز 86 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "نسيج" بنسبة 9.93%، ثم سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 9.91%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 6.93%، فيما تراجع 105 سهماً على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.20%، ثم سهم "كهرباء السعودية" بنسبة 8.79%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 6.76%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 720.7 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، عن البدء في طرح سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل (Global Medium Term Note Programme)، للمستثمرين من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول)، وسيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لشركة أرامكو السعودية أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.

وفي سياق آخر أعلنت شركة المملكة القابضة، عن اكتمال بيع وشراء أسهم تعادل 54.56% في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة بين إحدى شركاتها التابعة، شركة المملكة للاستثمار والتطوير، مع دله للخدمات الصحية.