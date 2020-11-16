شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تطرح مناقصة محلية لاستيراد 150 ألف طن من دقيق القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون اليوم الاثنين إن سوريا طرحت مناقصة محلية لاستيراد حوالي 150 ألف طن من دقيق القمح. وأوضحوا أن الموعد النهائي لتقديم العروض إلى المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب هو 18 نوفمبر. يُشترط تقديم العروض بالليرة السورية، وتقتصر المشاركة على الشركات من داخل البلاد. كانت مناقصة سابقة من المؤسسة لتوريد دقيق القمح قد أُغلقت في أكتوبر.

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