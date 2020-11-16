شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البلطي المزارع بين 14-20 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم الاثنين 16-11-2020 استقراراً لجميع الأصناف حسبما أكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجل البلطى المزارع " 1 " ليتراوح بين 17 – 20 جنيها، سعر البلطى المزارع " 2 " ليسجل 14-16 جنيها للكيلو ، واستقر البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيها.

كما استقرت أسعار البورى 1 بين 39-45 جنيها للكيلو، والبورى "2 " 32 – 38 جنيها للكيلو. واستقر سعر القشر بياض ليسجل 70 – 85 جنيها للكيلو مقابل ، و سعر البياض الأملس " 1 " ليتراوح بين 70 – 85 جنيها للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الثعابين بين 50-210.جنيها، و سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو ، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 50 -66 جنيها ، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، و تراوح سعر البربون " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 32 – 38 جنيها للكيلو، ، وسعر القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، و سعر السمك موسى 60 – 80 جنيها .

وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو 400 – 470 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 130 جنيها للكيلو.