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شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 16-11-2020 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الاثنين 16-11-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأحد، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.
وبلغ مؤشر الدولار أقل مستوى له في أسبوع، مما يقلل تكلفة المعدن على حملة العملات الأخرى.
وتخطت إصابات فيروس كورونا مستوى الأحد عشر مليونا في الولايات المتحدة أمس الأحد، في حين دعا كبار مستشاري الرئيس المنتخب جو بايدن إلى تحرك عاجل لمعالجة الأزمة.
وقال ستيفن إينس، كبير إستراتيجيي السوق العالمية لدى أكسي للخدمات المالية، "مازالت هناك مشاكل كامنة في هياكل الاقتصادات، لاسيما خلق الوظائف الذي يُعد أكبر مشكلة.
"سيتعين على البنوك المركزية مواصلة ضخ السيولة في الأسواق لسد هذه الفجوة من الآن وحتى التوصل إلى لقاح."
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.58 جنيه للشراء.
15.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.60 جنيه للشراء.
15.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
15.60 جنيه للشراء.
15.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة
15.60 جنيه للشراء.
15.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.60 جنيه للشراء.
15.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.
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