استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 16-11-2020 مقابل الجنيه المصرى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الاثنين 16-11-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأحد، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وبلغ مؤشر الدولار أقل مستوى له في أسبوع، مما يقلل تكلفة المعدن على حملة العملات الأخرى.

وتخطت إصابات فيروس كورونا مستوى الأحد عشر مليونا في الولايات المتحدة أمس الأحد، في حين دعا كبار مستشاري الرئيس المنتخب جو بايدن إلى تحرك عاجل لمعالجة الأزمة.

وقال ستيفن إينس، كبير إستراتيجيي السوق العالمية لدى أكسي للخدمات المالية، "مازالت هناك مشاكل كامنة في هياكل الاقتصادات، لاسيما خلق الوظائف الذي يُعد أكبر مشكلة.

"سيتعين على البنوك المركزية مواصلة ضخ السيولة في الأسواق لسد هذه الفجوة من الآن وحتى التوصل إلى لقاح."