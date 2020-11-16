شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: تنفيذ كوبرى علوى لخدمة 24888 وحدة "إسكان اجتماعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه جارٍ البدء في تنفيذ كوبرى علوى لربط طريق الواحات بمشروع الإسكان الإجتماعي بمنطقة أرض غرب المطار بالمدينة، والتى تضم نحو 24888 وحدة "إسكان اجتماعى" جارٍ تنفيذها بالمنطقة، بجانب أكثر من 100 ألف وحدة سكنية من المقرر تنفيذها بالمنطقة.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه تم إسناد تنفيذ المشروع لشركة "بتروجيت"، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 200 مليون جنيه، وذلك تيسيراً علي المواطنين لسهولة الوصول للمشروع أسوة بالكوبري المنفذ بمنطقة الـ800 فدان.

وأشار رئيس جهاز "6 أكتوبر الجديدة"، إلى أن الـ 100 ألف وحدة سكنية المقرر تنفيذها بالمنطقة، ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل.