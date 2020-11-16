شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت حمراء بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.47% خاسراً 25.710 نقطة ليصل إلى مستوى 5406.28 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.46% خاسراً 27.670 نقطة ليصل إلى مستوى 5967.83 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.43% خاسراً 18.480 نقطة ليصل إلى مستوى 4299.16 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.54% خاسراً 23.690 نقطة ليصل إلى مستوى 4384.12 نقطة.
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 106.2 مليون سهم بقيمة 32.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8330 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.65%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.21%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.91%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.79%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.15%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.47%.
وجاء سهم شركة المصالح العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.33%، يليه سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 8.22%، ثم سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 7.14%، فيما تصدر سهم شركة أسمنت الخليج القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 8.39% يليه سهم شركة مشاعر القابضة بنسبة 5%، ثم سهم شركة مجموعة الرأي الإعلامية القابضة بنسبة 5%.
وفي سياق متصل أعلن البنك الأهلي الكويتي، عن موافقة البنك الكويت المركزي، على تمديد أجل سريان الموافقة على شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يتجاوز 10% من أسهم البنك لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ الموافقة الحالية 10 ديسمبر 2020 لتنتهي في 10 يونيو 2021.
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