شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج المصانع الصينية يفوق التوقعات مع تعافى آسيا من ركود كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع إنتاج المصانع الصينية بوتيرة أسرع من التوقعات في أكتوبر وتسارعت مبيعات التجزئة مع اشتداد زخم تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من كوفيد-19.

أظهر بيانات مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الاثنين أن الإنتاج الصناعي نما 6.9 بالمئة في أكتوبر مقارنة به قبل عام، مضاهيا مكاسب سبتمبر ومتخطيا توقعات المحللين التي كانت لنمو 6.5 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

شهد القطاع الصناعي في الصين تعافيا قويا من حالة الشلل التي أصابته جراء الجائحة في وقت سابق من العام، بفضل متانة الصادرات. وبعد أن سيطرت الصين على فيروس كورونا إلى حد بعيد، يشرع المستهلكون في الإنفاق مما يعزز الأنشطة الاقتصادية.

وقال جوليان إيفانز-بريتكارد من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "تشير البيانات الأخيرة إلى استمرار تسارع اقتصاد الصين في أكتوبر وعلى نطاق واسع".

ورفعت المصافي والمصاهر في أنحاء الصين الإنتاج في أكتوبر، وسجل إنتاج الألومنيوم والنفط الخام مستويات قياسية مرتفعة، إذ عززت عودة النشاط الاقتصادي الطلب.

وقال فو لينغ هوي المتحدث باسم مكتب الإحصاءات للصحفيين إن من المتوقع أن يتسارع النمو في الربع الرابع من السنة مع استمرار زخم التعافي في قطاع الخدمات.

وفي القطاع الاستهلاكي، نمت مبيعات التجزئة 4.3 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل من توقعات لنمو 4.9 بالمئة، لكنها أسرع وتيرة نمو للعام الجاري.

وأدى تحسن الشهية للإنفاق إلى نمو مبيعات السيارات في الصين 12.5 بالمئة في أكتوبر بفضل نموالطلب على السيارات الكهربائية.

نما اقتصاد الصين 4.9 بالمئة في الربع الثالث لكن معدل النمو السنوي قد يتباطأ إلى اثنين بالمئة في 2020. وسيكون ذلك أضعف معدل نمو فيما يزيد على 30 عاما، لكنه أقوى كثيرا من الاقتصادات الرئيسية الأخرى.