شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل النظام الأساسى لـ"الزجاج والبلور" وإعادة تشكيل مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الزجاج والبلور، على اعتماد ميزانية العام المالى 2019-2020 ، وذلك برئاسة المهندس محمد السعداوى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تعيين تامر محمد وحيد، رئيس مجلس ادارة غير متفرغ لشركة الزجاج والبللور، وتعيين عبد الله شحاتة عضو منتدب تنفيذى، وتعيين الدكتور مجدى فؤاد وراندا محمد عبد الكريم بجانب ممثل العمال أعضاء بمجلس الإدارة الجديد.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسى للشركة للتوافق مع تعديلات قانون 203 لسنة 1991 بالقانون 185 لسنة 2020 ،مع فصل الإدارة عن الملكية وتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة.

يشار أن الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق، ومحمود منتصر نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى سبقًا ووقعًا عقد بيع (50%) من أسهم شركة النصر لصناعة الزجاج، والبللور المملوكة لبنك الاستثمار القومى للشركة القابضــة للصناعات المعدنيــة بقيمــة بلغت (71) مليون جنيه.

وكانت الشركة القابضة قد قامت بضخ استثمارات بقيمة (262) مليون جنيه فى شركة الزجاج والبللورلإعادة تأهيل، وتطوير الشركة، وإنشاء مصنع للزجاج المسطح المنقوش ومصنع للأدوات المنزلية، وتعتزم تبنى خطة طموح لتحويل الشركة إلى صرح صناعى تتعدد فيه خطوط الإنتاج والمنتجات .

الشركـة يبلـغ رأس مالهـا حاليـًـا (30) مليون جنيه، وحققـت إيـرادات بلغـت ( 178 ) مليون جنيه للعام المالى 2017 / 2018 مقابل (88) مليون جنيه في العام السابق بنسبة تطور (202%) كما حققت الشركة صافى ربح يبلغ (16.4) مليون جنيه خلال العام المالى 2017 / 2018 مقابل ( 6.1 ) مليون جنيه في العام السابق بنسبة تطور( 269% ) .