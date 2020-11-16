شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تصعد بمستهل التعاملات مدفوعة بارتفاع أسهم البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.39% رابحاً 5.65 نقطة ليصل إلى مستوى 1445.45 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.6 مليون سهم بقيمة 196.8 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 20.61% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 1.13%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.64%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 7.39% مدفوعاً بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 1.59% ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.77%.

وفي سياق متصل أعلن بنك البحرين والكويت، عن آخر التطورات المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة مع شركة الإثمار القابضة، مؤكدة أن البنك في المراحل الأخيرة بما يتعلق بتعيين مستشار مالي لدراسة الاستحواذ عل أصول معينة تتعلق ببنك الإثمار وأي بي كابتل، كشركات تابعة لشركة الإثمار القابضة، كما سيتم عقد اجتماع لمجلس إدارة البنك بتاريخ 17 نوفمبر، لمناقشة مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 14 سبتمبر 2020 مع شركة الإثمار القابضة، وسيتم الإعلان عن أي معلومات جوهرية في حينها، حسب اللوائح والقوانين ذات الصلة.