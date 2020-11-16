7.6 % زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي عام 2019/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأثنين بيانـاً صحفيـاً بمناسبـة اليوم العالمي للطلاب، حيث أعلن الاتحاد العالمي للطلاب يــوم 17 نوفمبر يوماً عالمياً يحتفل به الطلاب سنوياً في مؤسساتهم التعليمية بمختلف أنحاء العالم تخليداً لذكرى نضالهم ضد الاحتلال النازي الألماني بعد إغلاقه لكافة المعاهد ومؤسسات التعليم العالي إثر مقتل أحد الطلاب بمدينة براغ (عاصمة تشيكوسلوفاكيا سابقاً). ومن المؤشرات الإحصائية العالمية: ومن المؤشرات الإحصائية العالمية: بلغ معدل الالتحـاق الإجمــالي بالتعلــيم الثانـوي 73٪ بالمنطقة العربية، وبمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفـــريقيا 82٪، وبمنطقة آسيا والمحيط الباسفيكى 86٪، وبالعــالم 76٪ عــام 2019. (معهد اليونسكو للإحصاء)

ومن أهم المؤشرات الإحصائية بمصر: ومن أهم المؤشرات الإحصائية بمصر: التعليم العالي: بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم العالى 3.338.927 طالب خلال العام الدراسي 2019/2020 مقابل 3.104.224 طالب خلال العام الدراسي 2018/2019 بزيادة بلغت 234.703طالب بنسبة 7.6٪. بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهرية 73.1٪، بالجامعات الخاصة 6.2٪، أما المعاهد العليا الخاصة فكانت النسبة 14.4 ٪، والأكاديميـات 0.8٪، وبالمعاهد المتنوعة 0.7٪، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية ـ خاصة) 4.9٪ خلال العام الدراسي 2019/ 2020. الجامعات الحكومية والازهر: الجامعات الحكومية والازهر: بلغ عــــدد الطلاب المقيدين بجامــــــعة الأزهر 382.306 طالب بنسبة 15.7٪ من إجمالي 2.441.645طالب، يليها جامعة عين شمس بعـدد 238.191 طالب بنسبـــة 9.8٪ من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والازهرية خلال العام الدراسي 2019/2020. الجامعات الخاصة: بلغ عــــدد الطلاب المقيدين بجامعة 6 أكتوبر 24.956 طالب بنسبـة 12.0٪ من إجمالي 207.154 طالب، يليهـا جامعـة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعـدد 24.652 طالـب بنسبة 11.9٪ من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة خلال العام الدراسي 2019/2020. المعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية ـ خاصة) بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة 162.096 طالب خلال العام الدراسي 2019/2020 مـقابل 147.616 طالب خلال الــعام الـــدراسي 2018/2019 بزيــادة بــلغت 14.480طالب بنسبة 9.8٪. وبلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنيـة الحكـومية 96.4٪، في حين بلغت هذه النسبة بالمعـاهد الفنية الخاصــة 3.6 ٪، خلال العام الدراسي 2019/2020من اجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية. الطلاب المقيدون بالمرحلة الثانوية: بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمرحلة الثانوية 4.209.716 طالب خــلال العــــام الدراسي 2019/2020، مقابل 4.033.108 طالب خلال العام الدراسي 2018/2019 بزيادة بلغت 176.608 طالب بنسبة 4.4٪. التعليم الثانوي (العام - الأزهري) التعليم الثانوي (العام - الأزهري) بلــغ إجمالي الطلاب المقيـدين بالتعليم الثـانوي 2.156.211 طالب (1.819.497 طالب بالتعليم العــام، 336.714 طــــالب بالتعليم الأزهري) خلال الــعام الدراســي 2019/2020، مقــابــل 2.108.850طــــالب (1.753.912 طالب بالتعليم العام، 354.938 طالب بالتعليم الأزهري) خـلال العام الدراسي 2018/2019 بزيادة بلغت 47.361 طالب بنسبة2.2 ٪. بلغت نسبة الطلاب المقيدين بالــمدارس الحكوميه88.4 ٪، بالمدارس الخاصة 11.6٪ خـلال العام الدراسي 2019/2020، مقابل 89.8٪ بالمدارس الحكومية، 10.2٪ بالمدارس الخاصة خــلال العام الدراسي 2018/2019.

التعليم الثانوي الفني: التعليم الثانوي الفني: بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم الثانوي الفني 2.053.505 طالب خلال العام الدراسي 2019/2020، مقابل 1.924.258 طالب خــلال العام الدراسي 2018/2019 بــــزيادة بلغت 129.247 طالب بنسبة 6.7٪. 45.9٪ نسـبة الطــــلاب المقـيـدين بالتعليـم الصناعي، 42.4٪ بالتـعليم التجاري والفندقي، 11.7٪ بالتعليم الزراعي خلال العام الدراسي 2019/2020من إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم الفني.

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