ارتفاع معظم أسواق الخليج الرئيسية واستقرار المؤشر السعودى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية بالخليج في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين، مواصلة مكاسبها وسط آمال حيال لقاح لمرض كوفيد-19 عقب نتائج أولية مشجعة لعقار تجريبي.

كانت فايزر للصناعات الدوائية أعلنت الأسبوع الماضي أن لقاحها التجريبي لكوفيد-19 فعال بأكثر من 90 بالمئة في الوقاية من الفيروس.

ارتفع مؤشر دبي الرئيسي واحدا بالمئة. وزاد سهم أكبر بنوك السوق، بنك الإمارات دبي الوطني، 1.5 بالمئة، في حين ارتفع سهم إعمار العقارية القيادي 2.1 بالمئة.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة، تقوده زيادة 0.8 بالمئة في أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول، وزيادة 0.1 بالمئة في سهم اتصالات.

ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر القياسي السعودي. وارتفع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 1.1 بالمئة.

كانت بيانات رسمية أظهرت أمس الأحد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بالسعودية 5.8 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، في تسارع طفيف من 5.7 بالمئة في سبتمبر.