شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن شراء 730 ألف طن من الشعير فى مناقصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مشتري الحبوب الحكومي الرئيسية في السعودية، المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الاثنين إنه اشترى نحو 730 ألف طن من علف الشعير في مناقصة عالمية. قالت المؤسسة في بيان إن متوسط سعر الشراء بلغ 234.83 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن. طلبت المؤسسة تسلم الشعير من الموردين العالميين خلال يناير وفبراير 2021.

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