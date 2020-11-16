شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع بضغوط جني الأرباح.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 10963 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2118 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 12973 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 4234 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1991 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2914 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 3 شركات، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم منيا للاستثمار السياحي والعقاري، العز للسيراميك والبورسلين، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل.

كما قرر مجلس إدارة البورصة، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية مينا للاستثمار السياحي والعقاري خلال جلسة تداول أمس الأحد، وإلغاء العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية خلال جلسة اليوم مع تعديل سعر فتح جلسة اليوم الاثنين ليصبح 4.93 جنيه/ للسهم.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية للمحابس والمهندس للتأمين، 375 ألف سهم، 284 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين 1.3 مليون سهم.

وفي سياق آخر أعلنت شركة السويدي إليكتريك، أن شركتها التابعة السويدي اليكتريك للتجارة والتوزيع قد وقعت عقد اليوم بقيمة 90 مليون دولار لتنفيذ مشروع منظومة النقل الذكي للطرق السريعة، وسيتم تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من تاريخ توقيع العقد، وذلك لتنفيذ منظومة النقل الذكي للطرق السريعة، وتتضمن المنظومة نظام إدارة المرور ونظام تحصيل الرسوم، بالإضافة لمركز التحكم الرئيسي للمنظومة ويقع في العاصمة الإدارية.