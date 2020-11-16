شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب مستهل تعاملات الأسبوع.. وعيار 21 يسجل 822 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 نوفمبر في سوق الصاغة مستهل تعاملات الأسبوع، وفق آخر تحديث للأسعار بالسوق، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 822 جنيها للجرام حتي صياغة هذه السطور، ومن المرتقب حدوث تغير في الأسعار مع اتجاه صعود سعر أوقية الذهب عالمياً.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: الذهب عيار 18 سجل 704.5 جنيه. الذهب عيار 21 سجل 822 جنيها للجرام. الذهب عيار 24 سجل 939.5 جنيه. الجنيه الذهب 6576 جنيها. أونصة الذهب 1891 دولارا.

وسجلت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة ارتفاعاً خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنحو 76% مسجلة 2.4 مليار دولار مقابل 1.392 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال ال 9 شهور الأولى من العام الحالي التصدير لنحو 32 دولة منهم 5 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت (مدغشقر- النمسا - كوريا الجنوبية - التشيك - كرواتيا).

واستحوذت نحو 7 دول على 99.8% من إجمالي صادرات القطاع تصدرتهم "الإمارات العربية المتحدة" والتي احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحلي والأحجار الكريمة مستحوذة 69.7% بقيمة بلغت 1.703 مليار دولار مقارنة بنحو 924 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 84%، تلاها في المرتبة الثانية "كندا" والتي استحوذت على 21 % من إجمالي صادرات القطاع بما قيمته 513 مليون دولار مقارنة ب 439 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 17%.

وجاءت "استراليا" في المرتبة الثالثة والتي شهدت الصادرات لها ارتفاعا ملحوظا مسجلة ما قيمته 159 مليون دولار مقابل 2000 دولار، كما زادت الصادرات إلى "سويسرا" مسجلة ما قيمته 39 مليون دولار مقابل 8 آلاف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.